SPECTACLE 4X4 Magnanerie de la Roque Molezon

SPECTACLE 4X4

Magnanerie de la Roque D983 Molezon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Sylvie Balestra, chorégraphe alliant anthropologie et danse, entame une recherche au long cours sur les milieux extérieurs.

Elle chemine avec des personnes pour observer comment notre humanité porte son attention dans ces espaces où se tissent des relations invisibles avec le vivant.

En 2024, lors d’une première résidence sur le Causse Méjean, elle a rencontré une garde monitrice du Parc national des Cévennes, une éleveuse de brebis, un âne, des chiens, des vautours, des papillons citrons, des roches sédimentées et des adonis de printemps.

En 2025, elle propose une marche d’attentions partagées, rythmée par des danses et des chants de plein air. 4×4 aborde des enjeux écologiques et d’interdépendance. Avec 4×4 il y a autant à percevoir, à ressentir qu’à voir. Notre équipe tout terrain danses et chants de plein air Garance Bréhaudat, Maud Herrera, Katia Petrowick et Sylvie Balestra.

Résidence laboratoire

22 > 27 JUIN Molezon La Magnanerie de la Roque

SA 27 JUIN 18:00 Marche d’attentions partagées

Soutenue par Scènes Croisées, le Parc National des Cévennes et par l’association Tribulus Terrestris .

Magnanerie de la Roque D983 Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

Sylvie Balestra, a choreographer who combines anthropology and dance, has embarked on a long-term study of outdoor environments.

She works with people to observe how our humanity pays attention to these spaces, where invisible relationships with the living are woven.

