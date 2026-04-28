EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ 2026 ENTRE CIEL ET SCHISTE Molezon

Molezon

EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ 2026 ENTRE CIEL ET SCHISTE

Biasses Molezon Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez prendre de la hauteur sur les Cévennes lors d’une balade où la pierre de schiste semble danser avec les plantes, les insectes et les oiseaux pour le plus grand bonheur des randonneurs. Nous vous invitons à un parcours alliant patrimoine architectural et naturel, où le sentier nous mènera d’Histoire en histoires des gens du pays. Distance: 6,7 km D+ 224m Inscription souhaitée

Venez prendre de la hauteur sur les Cévennes lors d’une balade où la pierre de schiste semble danser avec les plantes, les insectes et les oiseaux pour le plus grand bonheur des randonneurs. Nous vous invitons à un parcours alliant patrimoine architectural et naturel, où le sentier nous mènera d’Histoire en histoires des gens du pays.

> 10h Nous vous donnons rendez-vous à Biasses pour un accueil chaleureux et un café offert par les Foyers ruraux.

> 10h30 Nous débuterons notre marche en direction des hauteurs.

> 10h45 Peu après le départ, nous ferons une pause florale lors de la montée vers la tour du Canourgue. Nous y rencontrerons Christine Buissière, qui cultive et transforme des plantes aromatiques et médicinales. Elle nous fera découvrir son savoir-faire autour des tisanes, des eaux florales et la culture spécifique de la bruyère.

> 11h30 Nous reprendrons notre ascension par le sentier menant à la tour du Canourgue, en profitant des points de vue offerts par la montée.

> 12h Nous ferons un arrêt bien mérité pour découvrir la tour et faire un pique-nique tiré du sac dans ce cadre historique.

> 14h Nous reprendrons les sentiers pour nous diriger vers la Magnanerie de La Roque, en traversant de beaux bois de châtaigniers. Sur place, nous découvrirons ensemble le site ludique et pédagogique aménagé par le Parc national des Cévennes.

> 16h Il sera temps de redescendre dans la vallée par un sentier cévenol typique, qui nous conduira jusqu’à la ferme de Biasses. Nathanaël Etienne, l’exploitant, nous la fera visiter.

> 16h30 Nous clôturerons cette belle journée par un goûter offert par les Foyers ruraux, moment convivial pour échanger sur nos découvertes

Distance 6,7 km D+ 224 m Inscription souhaitée .

Biasses Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58

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English :

Come and get a bird’s eye view of the Cévennes on a walk where shale stone seems to dance with plants, insects and birds to the delight of hikers. We invite you to join us on a journey combining architectural and natural heritage, where the trail will take us from history to the stories of local people. Distance: 6.7 km D+ 224m Registration required

L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ 2026 ENTRE CIEL ET SCHISTE Molezon a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère