C’est l’un des événements jazz majeurs parisiens et offre chaque année :

Des concerts exceptionnels, fondés sur des rencontres inédites d’artistes, des découvertes de talents et des coups de cœur ;

Des têtes d’affiche et des jeunes talents.

Un cadre exceptionnel, unique et patrimonial : le Théâtre de l’Odéon, la Maison de l’Océan, la Faculté des Lettres Sorbonne Université, l’église Saint-Germain-des-Prés, le Musée de Cluny…

Des actions de médiation culturelle : Jazz & Bavardages, Jazz à l’école, Jazz & Lycées, Jazz en prison…

Créé en 2001 et situé dans le quartier mythique de Saint-Germain-des-Prés, berceau du jazz en Europe, le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels

Du lundi 18 mai 2026 au lundi 25 mai 2026 :

début : 2026-05-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-26T01:59:59+02:00

