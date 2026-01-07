Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés
Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés lundi 18 mai 2026.
C’est l’un des événements jazz majeurs parisiens et offre chaque année :
- Des concerts exceptionnels, fondés sur des rencontres inédites d’artistes, des découvertes de talents et des coups de cœur ;
- Des têtes d’affiche et des jeunes talents.
- Un cadre exceptionnel, unique et patrimonial : le Théâtre de l’Odéon, la Maison de l’Océan, la Faculté des Lettres Sorbonne Université, l’église Saint-Germain-des-Prés, le Musée de Cluny…
- Des actions de médiation culturelle : Jazz & Bavardages, Jazz à l’école, Jazz & Lycées, Jazz en prison…
Créé en 2001 et situé dans le quartier mythique de Saint-Germain-des-Prés, berceau du jazz en Europe, le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels
Du lundi 18 mai 2026 au lundi 25 mai 2026 :
gratuit sous condition Public adultes.
