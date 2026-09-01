Le Festival mois kréyol 2026 – #10
mardi 22 septembre 2026
Informations pratiques
Créé
en 2017, le
Festival mois kréyol, « festival lang épi kilti kréyol » veut
répondre
aux enjeux
forts
de représentativité des cultures créolisées et métissées dans
le paysage culturel français.
Organisé par la compagnie Difé Kako, il a réuni près de 15 000 personnes autour de 95 propositions artistiques et culturelles. Cela démontre l’intérêt du public hexagonal et ultramarin à se nourrir de la vitalité de toutes les cultures créoles que nous offre la multitude d’artistes outre-atlantique confirmés, émergents ou amateurs venus d’ici et d’ailleurs.
» Nous sommes très fiers du chemin parcouru en dix ans : un festival désormais présent sur 12 territoires, en Hexagone et aux Antilles/Guyane, un festival construit avec les détenteurs du patrimoine culturel créole, un festival qui a su rencontrer son public en 10 ans. Nous sommes passés de 1 000 spectateurs à 15 000 ! «
Le Festival Le Mois Kréyol est un voyage au cœur des cultures créoles, entre héritages, créations contemporaines, rencontres et transmission. Dès le départ, sa volonté a été d’offrir aux artistes
d’outre-mer un véritable accompagnement, une visibilité et une
ouverture en France métropolitaine. Son ambition reste toujours la même, considérer que cette
entraide et soutien sont essentiels afin de surpasser les difficultés
que chaque compagnie artistique peut rencontrer et, encore plus quand
on est invisible.
Ce dixième anniversaire est l’occasion de faire le bilan mais
aussi de mettre en exergue, comme à chaque édition, des personnes qui
ont marqué l’histoire de l’afro-descendance. Il souhaite cette année,
mettre en avant la Guyane et les grandes personnalités qui ont
marqué l’histoire de France, tels Léon Gontran Damas, Mme Taubira et sa loi, .. et avec plus d’acuité encore sera célébré le 28 octobre, la
journée internationale de la culture et de la langue créole.
Le festival le mois Kréyol 2026 se déroulera en île-de-France et dans plusieurs villes
de France du 22 septembre au 06 décembre 2026.
Entre tradition et modernité, le festival met en lumière les richesses artistiques des outre-mer et permet au public de profiter d’un moment de partage et d’échanges. Il a lieu en hexagone avec des escales à Paris et en Ile-de-France, à Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Bordeaux, La Rochelle et en Guyane, Martinique et Guadeloupe.
Que vous soyez à Paris, Marseille, Avignon, Strasbourg, Nantes, Rennes ou Toulouse, mais aussi Pointe-à-Pitre, Cayenne ou Fort-de-France, vous pourrez retrouver dans cette édition des spectacles pluridisciplinaires, des films, des expositions et participer à des ateliers !
La programmation est en ligne sur le site :Programme complet #10
Voir le Teaser du festival moiskréyol 2026 :
Dix ans, et toujours la même conviction : la culture est un acte
d’auto libération, de transmission et
d’affirmation.
Le Festival Mois Kréyol continue d’ouvrir des espaces où les voix
créoles se racontent, créent, dansent, chantent et pensent le
monde.
« Je
vous souhaite une belle découverte et un bon festival, au plaisir de
vous y rencontrer ! »
Chantal Loïal – Directrice
artistique du Festival Mois Kréyol
La 10e édition du festival se déroulera du 22 septembre au 06 décembre 2026 à Paris, Marseille, Avignon, Strasbourg, Nantes, Rennes ou Toulouse.
Il se poursuit aux Antilles-Guyane, en janvier 2026.
Du mardi 22 septembre 2026 au dimanche 06 décembre 2026 :
gratuit sous condition
Les tarifs sont variables selon les spectacles proposés. Ils sont indiqués dans l’agenda du programme.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-07T00:59:59+01:00
Date(s) :
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