Le Festival mois kréyol 2026 – #10

Informations pratiques

Créé

en 2017, le

Festival mois kréyol, « festival lang épi kilti kréyol » veut

répondre

aux enjeux

forts

de représentativité des cultures créolisées et métissées dans

le paysage culturel français.

Organisé par la compagnie Difé Kako, il a réuni près de 15 000 personnes autour de 95 propositions artistiques et culturelles. Cela démontre l’intérêt du public hexagonal et ultramarin à se nourrir de la vitalité de toutes les cultures créoles que nous offre la multitude d’artistes outre-atlantique confirmés, émergents ou amateurs venus d’ici et d’ailleurs.

» Nous sommes très fiers du chemin parcouru en dix ans : un festival désormais présent sur 12 territoires, en Hexagone et aux Antilles/Guyane, un festival construit avec les détenteurs du patrimoine culturel créole, un festival qui a su rencontrer son public en 10 ans. Nous sommes passés de 1 000 spectateurs à 15 000 ! «

Le Festival Le Mois Kréyol est un voyage au cœur des cultures créoles, entre héritages, créations contemporaines, rencontres et transmission. Dès le départ, sa volonté a été d’offrir aux artistes

d’outre-mer un véritable accompagnement, une visibilité et une

ouverture en France métropolitaine. Son ambition reste toujours la même, considérer que cette

entraide et soutien sont essentiels afin de surpasser les difficultés

que chaque compagnie artistique peut rencontrer et, encore plus quand

on est invisible.

Ce dixième anniversaire est l’occasion de faire le bilan mais

aussi de mettre en exergue, comme à chaque édition, des personnes qui

ont marqué l’histoire de l’afro-descendance. Il souhaite cette année,

mettre en avant la Guyane et les grandes personnalités qui ont

marqué l’histoire de France, tels Léon Gontran Damas, Mme Taubira et sa loi, .. et avec plus d’acuité encore sera célébré le 28 octobre, la

journée internationale de la culture et de la langue créole.

LIRE L’EDITO COMPLET :

Affiche festival moiskréyol 2026 ; Crédits : Difé Kako Cie

Le festival le mois Kréyol 2026 se déroulera en île-de-France et dans plusieurs villes

de France du 22 septembre au 06 décembre 2026.



Entre tradition et modernité, le festival met en lumière les richesses artistiques des outre-mer et permet au public de profiter d’un moment de partage et d’échanges. Il a lieu en hexagone avec des escales à Paris et en Ile-de-France, à Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Bordeaux, La Rochelle et en Guyane, Martinique et Guadeloupe.

Que vous soyez à Paris, Marseille, Avignon, Strasbourg, Nantes, Rennes ou Toulouse, mais aussi Pointe-à-Pitre, Cayenne ou Fort-de-France, vous pourrez retrouver dans cette édition des spectacles pluridisciplinaires, des films, des expositions et participer à des ateliers !

La programmation est en ligne sur le site :Programme complet #10

Voir le Teaser du festival moiskréyol 2026 :

Dix ans, et toujours la même conviction : la culture est un acte

d’auto libération, de transmission et

d’affirmation.

Le Festival Mois Kréyol continue d’ouvrir des espaces où les voix

créoles se racontent, créent, dansent, chantent et pensent le

monde.

« Je

vous souhaite une belle découverte et un bon festival, au plaisir de

vous y rencontrer ! »



Chantal Loïal – Directrice

artistique du Festival Mois Kréyol

La 10e édition du festival se déroulera du 22 septembre au 06 décembre 2026 à Paris, Marseille, Avignon, Strasbourg, Nantes, Rennes ou Toulouse.

Il se poursuit aux Antilles-Guyane, en janvier 2026.

Du mardi 22 septembre 2026 au dimanche 06 décembre 2026 :

gratuit sous condition

Les tarifs sont variables selon les spectacles proposés. Ils sont indiqués dans l’agenda du programme.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-07T00:59:59+01:00

Date(s) :



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