LE FESTIVAL PORTES OUVERTES DE L ASSOCIATION LES CHEVALIERS A PASILLY 23 ET 24 MAI 2026 LES CHEVALIERS Pasilly

Pasilly

LE FESTIVAL PORTES OUVERTES DE L ASSOCIATION LES CHEVALIERS A PASILLY 23 ET 24 MAI 2026

LES CHEVALIERS 15 Grande Rue Pasilly Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

LE FESTIVAL ARTISANAT, CULTURE & GOURMANDISES??

Nous sommes très heureux de vous convier les 23 & 24 mai 2026 à découvrir notre univers.

Nous vous ouvrirons les portes de notre lieu de vie et de création qui abrite tous les projets de notre Association LES CHEVALIERS ARTISAN.E

Pour l’occasion, Isis s’associe à nous pour vous restaurer toute la journée galettes sucrées et salées, cakes… mais aussi épicerie et miel !

Buvette sur place toute la journée avec des produits locaux.

A 10h et 16h visite de l’atelier du sculpteur Guillaume. Découverte d’un espace de création et d’un savoir faire artisanal.

11h Atelier pour s’initier à l’astrologie et au secrets des planètes avec Laurie

15h le samedi et 11h le dimanche Atelier mêlant réflexion philosophique et médiation artistique pour tous les âges avec Laurine

14h30 Atelier d’initiation au modelage pour les enfants de 6 ans a 14 ans avec Guillaume,

Découverte autour du geste artistique et de la matiere,

C’est pour nous l’occasion d’ouvrir nos portes et de vous découvrir mieux aussi.

On espère vous y voir nombreux.. .

LES CHEVALIERS 15 Grande Rue Pasilly 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : LE FESTIVAL PORTES OUVERTES DE L ASSOCIATION LES CHEVALIERS A PASILLY 23 ET 24 MAI 2026

L’événement LE FESTIVAL PORTES OUVERTES DE L ASSOCIATION LES CHEVALIERS A PASILLY 23 ET 24 MAI 2026 Pasilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)