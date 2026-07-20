Informations pratiques

Saint-Lactencin

Le festival Saint-Lac’ en folie

Saint-Lactencin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les associations Saint-Lactencinoises et la Communauté de communes s’associent afin de créer une nouvelle édition de l’événement sur la commune de St-Lactencin. Cette année, le festival aura lieu le 5 septembre, à partir de 17h30 dans toute la commune et il proposera des concerts !

C’est la fête au village ! Rendez-vous le 5 septembre 2026 dans le bourg de Saint Lactencin, au programme 4 groupes et 1 DJ pour une soirée gratuite, festive et pleine de musique ! Restauration possible avec dindes à la broche cuites sur place et galettes au four à bois. Réservations plateau repas au 07 43 34 75 47. .

Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 7 43 34 75 47 assossaintlactencinoises@gmail.com

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English :

Saint-Lactencin associations and the Communauté de communes have joined forces to create a new event in Saint-Lactencin, following the demise of Zik à Tesseau: St Lac’en folies. On the program: no less than 6 groups for 6 free concerts!

L’événement Le festival Saint-Lac’ en folie Saint-Lactencin a été mis à jour le 2026-07-20 par BERRY