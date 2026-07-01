Sarah Caryth, du noir et blanc au noir et rose, Manoir des Fauves, Saint-Lactencin

Informations pratiques

Sarah Caryth, du noir et blanc au noir et rose 19 et 20 septembre Manoir des Fauves Indre

Adulte 6 euros, 12-18 ans et étudiants 3 euros, gratuit jusqu’à 12 ans ; visite guidée uniquement, limitée à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Grâce à une collection de 300 photos et programmes de spectacles, la visite guidée vous contera la vie de l’audacieuse Sarah Caryth, danseuse hindoue, charmeuse de serpents et dompteuse de lions. Du Paris des Années Folles en noir et blanc au Berry des années 70 en couleur, l’artiste a souvent été photographiée dans ses spectacles mais aussi dans sa vie privée. Les clichés de la petite fille en dentelles, de l’épouse de Gino Spini puis d’André Rancy, de la Dame du Manoir des fauves, enfin de la dame âgée, révèlent la grande beauté intérieure et extérieure de Sarah.

Manoir des Fauves 13 rue du Stade 36500 Saint-Lactencin Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire 06 66 25 09 78 https://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/monumenta-36-manoir-des-fauves-saint-lactencin/ Au cœur du Bas-Berry, le Manoir des Fauves est l’ancienne demeure de Sarah Caryth-Rancy (1897-1979), danseuse, charmeuse de serpents et dompteuse de lions. Tenant la propriété de ses grands-parents, elle y vit de 1928 à 1941, transformant les communs de l’ancien château du village de Saint-Lactencin en grange aux lions, et ses caves en cabaret ! C’est ainsi que, dans les années 30, l’ancien château de Saint-Lactencin acquiert le drôle de nom qui lui restera, le « Manoir des Fauves ». La « dame du cirque » vous surprendra par les nombreuses facettes de sa vie de femme, artiste et entrepreneure du XXe siècle.

Le musée qui lui est dédié est le fruit de 20 ans d’enquête et de collecte de la part de la propriétaire actuelle. Une importante collection de photos, dessins, documents, programmes de spectacles et objets en tous genres rappelant la présence de Sarah Caryth se déploie dans le rez-de-chaussée du manoir, aménagé comme si les protagonistes des Années Folles y étaient encore…

Le Manoir des fauves, c’est aussi l’ancien château de Saint-Lactencin, dont l’origine remonte au XVIe siècle, avec une première mention de la « Maison et hostel » le 13 mars 1506. De cette époque subsistent quelques éléments que vous découvrirez dans une promenade en extérieur, dont un pigeonnier, une cave voûtée et une portion d’anciens fossés, témoins de l’existence d’une maison forte à la fin du Moyen Âge.

Divers témoignages des époques successives s’enchevêtrent dans la pierre et dévoilent leurs secrets, ici une inscription mystérieuse, là une tour, des vestiges disséminés… Ils sont l’occasion d’aborder le souvenir des seigneurs de Saint-Lactencin, de la famille de Poix au XIXe siècle et des paysages disparus. Depuis le centre-bourg de Saint-Lactencin, prendre la direction d’Argy et entrer dans le domaine en face du stade de football

Grâce à une collection de 300 photos et programmes de spectacles, la visite guidée vous contera la vie de l’audacieuse Sarah Caryth.

collectionChristianeSand©IsabelleHannequart