Saint-Lactencin

Sarah Caryth, la Dame du cirque

13 rue du Stade Saint-Lactencin Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-31

Le Manoir des fauves porte à jamais l’empreinte de Sarah Caryth, femme libre et indomptable qui fut l’une des plus grandes artistes de cirque du XIXe siècle.

Dans sa demeure familiale de Saint-Lactencin, souffle un délicieux vent bohême qui vous entraînera à la rencontre de celle qui fut danseuse hindoue, charmeuse de serpents ou encore dompteuse de lions. Visite proposée par Monsieur Josquin Hannequart. 5 .

13 rue du Stade Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Châteauroux Berry tourism offers you to discover the amazing life of the circus artist Sarah Caryth through the visit of the Manoir des fauves in Saint-Lactencin.

L’événement Sarah Caryth, la Dame du cirque Saint-Lactencin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme