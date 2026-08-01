Informations pratiques

Lubilhac

Le fil de l’air

Garnigoule Haut Lubilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

concert performance

par le duo Les Affluentes Alice Lockwood (chant lyrique) et Claire Marchal (flûte traversière)

avec la participation du danseur Didier Silhol

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Garnigoule Haut Lubilhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 31 02 50 arteintime@gmail.com

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English :

concert performance

by the duo Les Affluentes: Alice Lockwood (lyric singing) and Claire Marchal (transverse flute)

featuring dancer Didier Silhol

L’événement Le fil de l’air Lubilhac a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne