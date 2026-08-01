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AGENDA · Lubilhac

Le fil de l’air Lubilhac

mardi 18 août 2026 · Lubilhac

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Garnigoule Haut
Ville
43100 Lubilhac
Département
Haute-Loire
Tarif

Lubilhac

Le fil de l’air

Garnigoule Haut Lubilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

concert performance
par le duo Les Affluentes Alice Lockwood (chant lyrique) et Claire Marchal (flûte traversière)
avec la participation du danseur Didier Silhol
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Garnigoule Haut Lubilhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 31 02 50  arteintime@gmail.com

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English :

concert performance
by the duo Les Affluentes: Alice Lockwood (lyric singing) and Claire Marchal (transverse flute)
featuring dancer Didier Silhol

L’événement Le fil de l’air Lubilhac a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne