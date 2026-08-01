Le fil de l’air Lubilhac
mardi 18 août 2026 · Lubilhac
Informations pratiques
Lubilhac
Le fil de l’air
Garnigoule Haut Lubilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
concert performance
par le duo Les Affluentes Alice Lockwood (chant lyrique) et Claire Marchal (flûte traversière)
avec la participation du danseur Didier Silhol
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Garnigoule Haut Lubilhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 31 02 50 arteintime@gmail.com
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English :
concert performance
by the duo Les Affluentes: Alice Lockwood (lyric singing) and Claire Marchal (transverse flute)
featuring dancer Didier Silhol
L’événement Le fil de l’air Lubilhac a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne