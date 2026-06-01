Germigny-l’Exempt

Le Fleuve Ambulant spectacle itinérant à vélo de la Cie Wonderkaline

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Une expérience unique entre la Loire et le spectacle vivant. Deux dates, deux lieux, où le spectacle vivant prend tout son sens.

Mardi 23 juin à 18h30

au Fontiju, Germigny-l’Exempt

Mercredi 24 juin à 18h30

au Bec d’Allier, Cuffy

– précédé à 17h00 par la déambulation de la compagnie Déviation depuis le déversoir

Comédie fantastico-environnementale, destinée à un public familial

Spectacle itinérant à vélo le long du fleuve Loire, de la source à l’embouchure

De NolwennJézéqueletVincentPensuet. .

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 65 61 leluisant18@gmail.com

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English :

A unique experience between the Loire and live entertainment. Two dates, two venues, where live performance takes on its full meaning.

L’événement Le Fleuve Ambulant spectacle itinérant à vélo de la Cie Wonderkaline Germigny-l’Exempt a été mis à jour le 2026-05-30 par BERRY