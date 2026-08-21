Le fort de Socoa : le gardien de la baie, Fort de Socoa, Ciboure

Informations pratiques

Le fort de Socoa : le gardien de la baie 19 et 20 septembre Fort de Socoa Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Accédez à l’enceinte du fort de Socoa en compagnie des guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire et découvrez l’histoire de ce lieu emblématique de la baie.

Cette place forte, construite par l’ingénieur François Ferry sous l’impulsion du maréchal de Vauban, n’aura plus de secrets pour vous.

Samedi et dimanche : 10h00 – 11h30.

Fort de Socoa Avenue du Commandant Passicot, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Ciboure Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 47 64 56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 26 03 16 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saint-jean-de-luz.com/ »}] Le Fort de Socoa à Ciboure est un édifice important dans l’histoire de la cité. L’histoire du Fort commence sous Henri IV. Soucieux de protéger Saint-Jean-de-Luz de l’ennemi Espagnol, il envisage de construire une forteresse. Des divergences entre les différentes communes feront échouer le projet. Le Fort de Socoa ne verra le jour que sous le règne de Louis XIII.

En 1636, les espagnols prennent le Fort et nomme la citadelle -Fort de Castille-. Quelques années plus tard, la souveraineté française est rétabli, l’ouvrage est alors achevé et prend le nom de Fort de Socoa.

En 1686, Vauban en tournée d’inspection dans les Pyrénées entreprend de renforcer le Fort et projette de construire une jetée pour améliorer l’accès au Fort. Les travaux du Fort furent dirigés par Fleury et s’achevèrent en 1698. Le site abritait une caserne et une chapelle.

Accédez à l’enceinte du fort de Socoa en compagnie des guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire et découvrez l’histoire de ce lieu emblématique de la baie.

© Pays d’art et d’histoire