Estarvielle

Le Frêne et la Chalarose Rencontre

Villages d’Estarvielle et Germ ESTARVIELLE Estarvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

SAMEDI 20 JUIN

9h30-12h30 Le frêne, arbre-paysan et arbre-roi de nos vallées

Rdv sur la place du village d’Estarvielle.

Avec des habitatns du village, en compagnie d’Elisabeth Olives (responsable pédagogique du centre montagne d’Estarvielle) et de Catherine Soula (écologue, géologue, paysagiste) nous évoquerons la place du frêne dans nos paysages valléens, ses dimensions naturelles, géographiques et écologiques, ses aspects culturels et ses nombreux usages.

Chemin faisant nous rencontrerons Boris Presseq (enseignant-botaniste du Muséum National d’Histoire Naturelle de Toulouse), James Forest (ethnobotaniste), Christine Arnoux (docteur en médecine homéopathique), Francis Rachou-Langlatte (scieur itinérant, ancien agent de l’ONF sous réserve), Marie-Françoise St-Laruent (poésie, lectures, éditions Livres en Bigorre), Jean-Luc Morinière (historien de nos vallées) et Anita Morinière, tous deux agroexplorateurs du frêne, autour d’une dégustation de frênette.

13h Repas au Centre Montagne d’Estarvielle (sur réservation 20€/pers)

14h30-16h45 Le frêne et la Chalarose

Rdv Chez Lily à Germ-Louron.

A partir des travaux d’Arnaud Dowkiw (chargé de recherche pour le programme national de conservation et d’amélioration du frêne INRAe Orléans), nous ferons un point sur la chalarose, ses origines, ses symptômes, ses conséquences et ses développements.

Puis aux alentours du village, nous questionnerons les enjeux liés à cette maladie, ses impacts sur les biotopes et les paysages qui nous accueillent.

17h-18h30 Chez Lily

Autour de Tom Méteau (chargé de mission renouvellement Tram Arborée au Parc naturel régional du Marais poitevin sous réserve) nous prendrons connaissance d’initiatives individuelles ou collectives, d’outils et de stratégies d’action pour tenter de faire face à cette maladie.

18h45 Pour les arbres

Beñat Achiary (chant) et Xavier Camarasa (piano)

Cet arbre peut mourir… Que nos sons, nos chants, nos silences et les poèmes de nos langues vibrent de l’envie, d’aimer et de vivre.

19h30 Apéro Chez Lily

DIMANCHE 21 JUIN

9h-11h30 Comment faire face à la maladie du frêne ?

Rdv Chez Lily à Germ-Louron accueil, café, librairie

Avec nos invités, sous la forme d’ateliers et en fonction des centres d’intérêt de chacun, il s’agira de stimuler puis de mettre en partage des dynamiques de réflexion/actions complémentaires associant habitants, éleveurs et agriculteurs, animateurs et acteurs culturels, monde associatif, enseignants et chercheurs, professionnels des métiers du bois, agents communaux, élus et représentants des collectivités locales et territoriales, autour des thématiques suivantes

– Renouveler notre relation au frêne

– Repérage de la chalarose et vigilance à l’échelle de nos communes

– Actions de conservation et campagne de restauration des biotopes

– Synergies entre les différents acteurs à court et moyen terme.

11h30-12h30 Synthèse de cette rencontre et mise en perspective

Pique-nique possible dans les jardins du Centre de Montagne de Germ.

15h Valoriser le frêne atteint par la chalarose en bois d’oeuvre

Rdv sur le grand parking du village d’Estarvielle accueil, café, librairie

L’entreprise Fourquet Krause (scierie mobile RAFK) et Francis Rachou-Langlatte (sous réserve) présenteront une alternative permettant de donner une seconde vie aux arbres avec le sciage en bois d’oeuvre, à l’aide d’un moulin à scie scierie mobile pouvant être déplacé chez les particuliers.

Rencontre et démonstration de coupes.

Cette rencontre est organisée par les Centres de Montagne d’Estarvielle et de Germ. .

Villages d’Estarvielle et Germ ESTARVIELLE Estarvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 64 12

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English :

SATURDAY JUNE 20

9.30am-12.30pm: The ash tree, country tree and king of our valleys

Rdv on the village square in Estarvielle.

With local inhabitants, in the company of Elisabeth Olives (head of education at the Estarvielle mountain center) and Catherine Soula (ecologist, geologist, landscape architect), we’ll discuss the place of ash in our valley landscapes, its natural, geographical and ecological dimensions, its cultural aspects and its many uses.

Along the way, we’ll meet Boris Presseq (teacher-botanist at Toulouse’s Muséum National d’Histoire Naturelle), James Forest (ethnobotanist), Christine Arnoux (doctor of homeopathic medicine), Francis Rachou-Langlatte (itinerant sawyer, former ONF agent to be confirmed), Marie-Françoise St-Laruent (poetry, readings, Livres en Bigorre editions), Jean-Luc Morinière (historian of our valleys) and Anita Morinière, both ash agroexplorers, around a tasting of frênette.

1pm: Lunch at the Centre Montagne d’Estarvielle (reservation required, 20?/pers)

2:30 pm 4:45 pm: Ash and Chalarosis

Meet at Chez Lily in Germ-Louron.

Based on the work of Arnaud Dowkiw (head of research for the national ash conservation and improvement program INRAe Orléans), we’ll take a look at chalarosis, its origins, symptoms, consequences and development.

Then, in the vicinity of the village, we’ll look at the issues surrounding this disease and its impact on the biotopes and landscapes that welcome us.

5pm-6.30pm: Chez Lily

With Tom Méteau (in charge of Tram Arborée renewal at the Parc naturel régional du Marais poitevin to be confirmed), we’ll learn about individual and collective initiatives, tools and strategies for dealing with this disease.

6:45pm: For the trees

Beñat Achiary (vocals) and Xavier Camarasa (piano)

This tree may die… May our sounds, our songs, our silences and the poems of our languages vibrate with the desire to love and live.

7:30pm: Aperitif Chez Lily

SUNDAY JUNE 21ST

9-11:30am: How to cope with ash disease?

Meet at Chez Lily in Germ-Louron: welcome, coffee, bookshop

With our guests, in the form of workshops and according to each person’s area of interest, the aim will be to stimulate and then share the dynamics of complementary reflection/action involving local residents, breeders and farmers, entertainers and cultural players, associations, teachers and researchers, woodworking professionals, municipal workers, elected representatives and representatives of local and regional authorities, around the following themes:

– Renewing our relationship with ash trees

– Identifying and monitoring chalarosis in our communities

– Conservation actions and biotope restoration campaigns

– Synergies between the various players in the short and medium term.

11:30-12:30: Summary of the meeting and outlook

Picnic possible in the gardens of the Germ Mountain Center.

3pm: Making the most of ash trees affected by chalarosis for timber production

Meeting point at the large parking lot in the village of Estarvielle: welcome, coffee, bookshop

The Fourquet Krause company (RAFK mobile sawmill) and Francis Rachou-Langlatte (to be confirmed) will present an alternative way of giving trees a second life by sawing them into lumber, using a mobile sawmill that can be moved to private homes.

Meeting and cutting demonstration.

L’événement Le Frêne et la Chalarose Rencontre Estarvielle a été mis à jour le 2026-05-30 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65