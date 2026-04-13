Le Front populaire fête ses 90 ans, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Toulouse

Le Front populaire fête ses 90 ans Samedi 6 juin, 14h00 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne

Evénement gratuit pout toutes et tous. Entrée libre sans réservation. Pas de limitation de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Le Front populaire fête ses 90 ans dans le jardin du musée !

L’événement se déroulera en plein air, dans le petit jardin situé à l’arrière du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, un espace habituellement fermé au public. Son ouverture exceptionnelle permettra aux visiteurs de découvrir ce lieu méconnu du musée à travers une journée conviviale et participative consacrée aux valeurs et aux idéaux du Front Populaire.

L’objectif est de proposer plusieurs dispositifs de médiation, sous forme d’ateliers organisés en « stands » répartis dans le jardin. Pensées pour être ludiques et accessibles, ces activités s’adressent principalement à un public familial, tout en abordant les avancées sociales et les luttes portées par le Front Populaire.

Dans le jardin, les visiteurs pourront participer à différents ateliers :

– Atelier pain : les enfants, accompagnés d’un·e animateur·rice, fabriqueront leur propre pain. Cette activité fait écho à la devise « Pain, paix, liberté » et aux valeurs de solidarité et de partage. Le pain confectionné pourra être partagé lors du pique-nique collectif.

– Atelier banderoles et affiches de la liberté : les enfants seront invités à exprimer leur vision de la paix, de la liberté et de l’espoir à travers la création de banderoles et pancartes. Peinture, feutres et pochoirs seront mis à disposition pour encourager une expression libre et créative.

– Atelier du “temps libéré” : à partir de supports ludiques, les enfants composeront leur « emploi du temps idéal », afin d’aborder la réduction du temps de travail à 40 heures et l’importance nouvelle accordée aux loisirs.

– Atelier “Une journée en colonie de vacances” : un espace évoquant les premières colonies de vacances sera aménagé (transats, jeux, objets d’époque). Les enfants pourront jouer librement tout en découvrant ce que représentaient ces nouveaux temps de loisirs en 1936.

– Espace lecture : des livres et bandes dessinées autour des thèmes de l’antifascisme et de la tolérance seront proposés en libre accès, avec éventuellement un temps de lecture à voix haute.

La journée comprendra également :

– La projection d’un court documentaire d’archives, présenté en intérieur et destiné principalement à un public adulte.

– Un pique-nique partagé, où chacun·e sera invité·e à apporter de quoi manger et boire afin de partager un moment convivial dans le jardin.

– Un concert en fin de journée, inspiré des bals des années 1930, pour clôturer l’événement dans une ambiance festive et collective.

Cette journée en extérieur permettra ainsi de découvrir un événement historique autrement, en associant découverte, création, réflexion et convivialité, tout en révélant au public un espace du musée habituellement inaccessible.

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 All. des Demoiselles, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 34 33 17 40 https://culture.haute-garonne.fr/contacts/musee-departemental-de-la-resistance-de-la-deportation https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/museeresistancehautegaronne/ Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation (31) est un lieu de mémoire consacré à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier à la Résistance et à la Déportation en Haute-Garonne.

Le musée est installé dans un bâtiment principal de deux étages. À l’intérieur, une exposition permanente retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale d’un point de vue général et plus local en présentant le contexte historique, les réseaux de Résistance locaux, la répression, la Déportation et la Libération. Des objets d’époque, documents d’archives, photographies et témoignages sont exposés. Le musée propose également des expositions temporaires, qui approfondissent certaines thématiques et élargissent l’histoire faite au musée.

En plus des visites, le musée développe des activités pédagogiques, des visites guidées et des projets éducatifs adaptés aux scolaires comme au grand public.

Habituellement centré sur ses espaces intérieurs, le projet actuel vise à faire découvrir un espace plus confidentiel : le petit jardin situé à l’arrière du bâtiment principal, généralement fermé au public. Cet extérieur, encore méconnu, offre un cadre plus intime et apaisant, propice à la réflexion et au recueillement. L’ouverture exceptionnelle de ce jardin permettrait de proposer une autre approche du lieu de mémoire. Le musée est facilement accessible en transports en commun : il est desservi par la ligne de bus L9 (arrêt Demouilles), se situe à proximité des lignes 44 (arrêt Duméril) et 27 (arrêt Trois Fours), et se trouve à environ dix minutes à pied de la station de métro Saint-Michel – Marcel Langer, sur la ligne B.

Le Front populaire fête ses 90 ans dans le jardin du musée !

© Musée départemental de la Résistance et de la déportation