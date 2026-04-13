Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel Mercredi 10 juin, 16h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T16:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

Participez aux projets collectifs proposés par la médiathèque, partagez un bon moment partagé autour d’une activité manuelle ou tout simplement venez vous initier : couture, broderie, crochet, selon les techniciennes présentes.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Pour les grands comme pour les plus jeunes à partir de 8 ans, débutants ou confirmés, venez partager ces moments conviviaux avec nous chaque mercredi de 16h à 18h !

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