Le gang des pelotes atelier intergénérationnel Tourcoing

Le gang des pelotes atelier intergénérationnel

26 rue Famelart Tourcoing Nord

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

2026-06-24

Participez aux projets collectifs proposés par la médiathèque, partagez un bon moment partagé autour d’une activité manuelle ou tout simplement venez vous initier couture, broderie, crochet, selon les techniciennes présentes.

26 rue Famelart Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 42 50 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

Take part in collective projects proposed by the media library, share a good time together around a manual activity or simply come and learn: sewing, embroidery, crochet, depending on the technicians present.

