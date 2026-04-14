Le Gard de fermes en fermes, Plusieurs lieux département – CIVAM Gard – Sommières (30), Sommières

Le Gard de fermes en fermes 25 et 26 avril Plusieurs lieux département – CIVAM Gard – Sommières (30) Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Cet événement est organisé par la Fédération Départementale des CIVAM du Gard depuis 2013 avec le soutien et le concours du Conseil départemental du Gard.

Cette opération nationale consiste en un week-end de portes ouvertes des fermes, le dernier week-end d’avril, au cours duquel les agriculteurs (apiculteurs, vignerons, maraîchers, éleveurs…) proposent des visites gratuites et commentées de leur ferme et de leurs activités ainsi que des démonstrations et dégustations de produits fermiers ou Bio.

La prochaine édition aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 avril 2026. Organisé avec le Conseil départemental, la 14ème édition du Gard de Ferme en Ferme avec pour thématique nationale : l’alimentation.

Vous êtes agricultrice, agriculteur et vous souhaitez en savoir plus ?

**En savoir plus : rendez-vous sur le site de ferme en ferme.com**

https://www.defermeenferme.com/departement-30-gard

Plus d’info : 07 67 92 45 16 ou legardefermeenferme@gmail.com

Plusieurs lieux département – CIVAM Gard – Sommières (30) 30 rue des Epaulettes, Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie [{« link »: « https://www.defermeenferme.com/departement-30-gard »}, {« link »: « mailto:legardefermeenferme@gmail.com »}]

Portes ouvertes dans une soixantaine de fermes du Gard