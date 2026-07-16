Le Gardien du Moulin, Moulin du Bonheur 23 rue de l’Abergement 71390 Messey sur Grosne, Messey-sur-Grosne

Informations pratiques

Le Gardien du Moulin Dimanche 20 septembre, 16h00 Moulin du Bonheur 23 rue de l’Abergement 71390 Messey sur Grosne Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À leur arrivée, les visiteurs seront accueillis par les membres de la famille qui occupait le moulin dans les années 1960. En petits groupes, ils les guideront à travers les lieux et partageront leurs souvenirs, tout en expliquant l’organisation et le fonctionnement du moulin à cette époque.

À 16 h, place au spectacle avec Le Gardien du Moulin, une pièce de Jean-Louis Terrangle qui retrace la vie artisanale d’un moulin à eau et les transformations qu’il a connues au fil des siècles. Portée par un narrateur, accompagnée d’une danseuse et de musiciens, cette évocation entraînera le public dans un univers mêlant récit, chants et danses. Des habitants du village participeront également à cette représentation en tant que figurants, contribuant à faire revivre l’histoire du moulin

Un verre de l’amitié sera offert par la mairie et une exposition des travaux de rénovation pourra être consultée.

Moulin du Bonheur 23 rue de l’Abergement 71390 Messey sur Grosne 23 rue de l’Abergement 71390 Messey sur Grosne Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 44 05 28 Ancien moulin à eau rénové, exceptionnellement ouvert pour le spectacle « Le Gardien du moulin », visite du lieu par petits groupes avant le spectacle Parking à l’entrée de la propriété

Le Gardien du Moulin

©Marie Desprats