Musicales en Côte Chalonnaise Rencontre avec la compositrice Élise Bertrand Maison Millebuis Caveau des vignerons de Buxy Messey-sur-Grosne

Informations pratiques

Messey-sur-Grosne

Musicales en Côte Chalonnaise Rencontre avec la compositrice Élise Bertrand

Maison Millebuis Caveau des vignerons de Buxy 4-6 route de Chalon Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : 15.5 – 15.5 – 20 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 6 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents

Rencontre avec la compositrice Élise Bertrand

Élise Bertrand, compositrice en résidence durant tout le festival partagera son travail et sa vision de la musique à travers un échange avec le public.

Durant chaque concert du Festival au moins une œuvre d’Élise Bertrand sera donnée, fil rouge de cette édition Anniversaire. Cette rencontre permettra de présenter ses pièces afin de pouvoir les aborder avec un nouveau regard sur la musique d’aujourd’hui. .

Maison Millebuis Caveau des vignerons de Buxy 4-6 route de Chalon Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32

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English : Musicales en Côte Chalonnaise Rencontre avec la compositrice Élise Bertrand

L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Rencontre avec la compositrice Élise Bertrand Messey-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-06-20 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II