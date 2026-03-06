Le genou de la déesse conte théâtralisé Grottes Préhistoriques de Sare Sare

Le genou de la déesse conte théâtralisé

Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Dans le cadre de la Journée des Grottes Kobazuloen Eguna , les Grottes de Sare accueillent la création originale de Maddi Zubeldia.

Ce conte théâtralisé et mis en musique, destiné à un public familial, s’inspire d’une légende de la cosmogonie finlandaise. Il relate la rencontre entre la déesse Luonnotar et un balbuzard pêcheur. De cette rencontre naîtra notre monde, au cours d’un voyage allant de l’océan jusqu’aux entrailles de la terre, avec une chauve-souris pour guide souterrain. Accompagné de chants et de poésie, le public est invité à redécouvrir la beauté unique de notre Terre. .

Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

