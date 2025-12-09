Informations pratiques

Vésines

Le Gentleman du poulet

Mairie Vésines Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 13:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Course cycliste contre la montre en individuel et par deux.

.

Mairie Vésines 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 53 55 contact@cycloclubreplonges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Racing

Cycling race against the clock in individuals and pairs.

L’événement Le Gentleman du poulet Vésines a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux