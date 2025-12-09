AGENDA · Vésines
Le Gentleman du poulet Vésines
dimanche 11 octobre 2026 · Vésines
Informations pratiques
Vésines
Le Gentleman du poulet
Mairie Vésines Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 13:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Course cycliste contre la montre en individuel et par deux.
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Mairie Vésines 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 53 55 contact@cycloclubreplonges.fr
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English : Racing
Cycling race against the clock in individuals and pairs.
L’événement Le Gentleman du poulet Vésines a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux