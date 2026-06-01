Le Mas-d’Agenais

Le goûter de Rembrandt

Parvis de l’église Saint-Vincent Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 16:00:00

fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-07-16 2026-09-08

Le goûter de Rembrand

Le goûter de Rembrandt

Plongée dans le XVIIe siècle au Mas d’Agenais.

Visite contée du Tableau Le Christ sur la Croix par la Raconteuse de Pays Chantal Beaucourt et Goûter sous la Halle du XVIIème avec ses poutres originaires du château du Mas d’Agenais proposé avec Ô Bistro Madeline comme un goûter gourmand au temps de Rembrandt .

Place limitées. Réservation conseillée. .

Parvis de l’église Saint-Vincent Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 97 26 67

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English : Le goûter de Rembrandt

Rembrand’s tea party

L’événement Le goûter de Rembrandt Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Val de Garonne