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Le goûter de Rembrandt Le Mas-d’Agenais

Le goûter de Rembrandt Le Mas-d’Agenais

Le goûter de Rembrandt Le Mas-d’Agenais mardi 16 juin 2026.

Adresse : Parvis de l'église Saint-Vincent

Ville : 47430 Le Mas-d'Agenais

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Le Mas-d’Agenais

Le goûter de Rembrandt

Parvis de l’église Saint-Vincent Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 16:00:00
fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :
2026-06-16 2026-07-16 2026-09-08

Le goûter de Rembrand
Le goûter de Rembrandt
Plongée dans le XVIIe siècle au Mas d’Agenais.
Visite contée du Tableau Le Christ sur la Croix par la Raconteuse de Pays Chantal Beaucourt et Goûter sous la Halle du XVIIème avec ses poutres originaires du château du Mas d’Agenais proposé avec Ô Bistro Madeline comme un goûter gourmand au temps de Rembrandt .
Place limitées. Réservation conseillée.   .

Parvis de l’église Saint-Vincent Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 97 26 67 

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English : Le goûter de Rembrandt

Rembrand’s tea party

L’événement Le goûter de Rembrandt Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Val de Garonne