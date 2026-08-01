Informations pratiques

Crissay-sur-Manse

Le Goûter des Généraux, fable absurde de Boris Vian

Cour du Château Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-08

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-08

Pour sa nouvelle création estivale, le Nouveau Théâtre de Manse revient aux classiques avec une pièce méconnue du répertoire de Boris Vian Le Goûter des Généraux.

Pour sa nouvelle création estivale, le Nouveau Théâtre de Manse revient aux classiques avec une pièce méconnue du répertoire de Boris Vian Le Goûter des Généraux.

Écrite en 1951, la pièce ne sera publiée qu’en 1962 par le Collège de Pataphysique, après la mort de l’auteur, elle sera créée en 1964. Cette fable absurde met en scène des généraux contraints par le pouvoir politique de mener la guerre. Autour d’un simple goûter, ils débattent de la stratégie des combats… Drôle, grinçante et résolument engagée, la pièce n’a rien perdu de son mordant.

Tous les ingrédients sont réunis pour passer une belle soirée d’été dans la cour du château de Crissay-sur-Manse, l’un des plus beaux villages de France.

Les comédiens vous attendent ! Pot de l’amitié à la fin du spectacle. 12 .

Cour du Château Crissay-sur-Manse 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 42 64 97 23 reservationsNTDM@gmail.com

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English :

For its new summer production, the Nouveau Théâtre de Manse returns to the classics with a little-known play from Boris Vian’s repertoire: *Le Goûter des Généraux*.

L’événement Le Goûter des Généraux, fable absurde de Boris Vian Crissay-sur-Manse a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme