Le Grand bain : le Sacre du Printemps (Igor Stravinsky) Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Le Grand Bain est une séance d’écoute collective et immersive, dans le grand auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar. Confortablement installés dans un transat, plongés dans la pénombre, laissez-vous emporter par la musique !

Pour cette séance, nous écouterons la version du Sacre du Printemps dirigée par le compositeur, issue de l’album : Igor Stravinsky plays Igor Stravinsky 2

samedi 16 mai à 10h30

auditorium (niveau -1)

tout public à partir de 6 ans

entrée libre



Depuis quand n’avez-vous pas vraiment écouté un disque en entier et dans une atmosphère propice ?

Le samedi 16 mai 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T10:30:00+02:00_2026-05-16T11:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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