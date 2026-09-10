Le Grand Bain revisité | Visites immersives théâtralisées Grand Bain (Le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 – 19:00

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription Tout public

Le Grand Bain revisité | Visites immersives théâtraliséesVous pourrez découvrir le lieu en vous inscrivant à nos visites guidées, proposées tout au long de la journée. Un projet initié par l’association du Grand Bain, soutenu par le service du patrimoine de la ville de Nantes et qui sera piloté par Philippe Host et sa troupe éphémère (membre L’Ouvre-Boites) pour la mise en scène et la direction artistique. Découvrez une troupe prête à se frotter à l’énergie d’un public : comédien.nes, chanteur.ses, musicien.nes, danseur.ses, bonimenteur.ses…Le lieu sera ouvert de 10h30 à 19h le samedi 19 septembre 2026.5 visites de prévues :Samedi 19 septembre à 10h30Samedi 19 septembre à 12hSamedi 19 septembre à 15hSamedi 19 septembre à 16h30Samedi 19 septembre à 18hPour vous inscrire merci de cliquer sur l’horaire choisie !Pour toutes questions veuillez écrire à l’adresse suivante : animation@legrandbain.coopBien que ce lieu ait perdu les traces visibles de son passé, venez découvrir son histoire à travers des visites immersives avec des saynètes célébrant des figures féminines et populaires liés à l’histoire des bains publics.

Grand Bain (Le) Centre-ville Nantes 44000

https://legrandbain.coop/ contact@legrandbain.coop https://legrandbain.coop/bain-de-soleil-journee-du-patrimoine-et-du-matrimoine



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