Le Grand Banquet des Pessac-Léognan en Graves et Sauternes Podensac
Le Grand Banquet des Pessac-Léognan en Graves et Sauternes Podensac vendredi 16 octobre 2026.
Podensac
Le Grand Banquet des Pessac-Léognan en Graves et Sauternes
Podensac Gironde
Tarif : 130 – 130 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le Grand Banquet des Pessac-Léognan, Graves et Sauternes vous convie pour découvrir toute la richesse et la diversité du territoire. Sur la table, un menu à 6 mains, en accord mets et couleurs, signés par les 3 chefs étoilés membres de la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, Jérôme Schilling, Yoann Amado et Nicolas Masse. Dans les verres, les crus des vignerons et vigneronnes du territoire, servis et expliqués par celles et ceux qui les font.
Chuuuuuuut ! Le lieu quant à lui, vous sera dévoilé peu de temps avant l’événement ! .
Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 04 99 14 gravessauternes@gmail.com
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English : Le Grand Banquet des Pessac-Léognan en Graves et Sauternes
L’événement Le Grand Banquet des Pessac-Léognan en Graves et Sauternes Podensac a été mis à jour le 2026-06-17 par Gironde Tourisme
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