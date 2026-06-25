Les Mardis de Cap 33 Escrime artistique Parc Château Chavat Podensac
Les Mardis de Cap 33 Escrime artistique Parc Château Chavat Podensac mardi 18 août 2026.
Podensac
Les Mardis de Cap 33 Escrime artistique
Parc Château Chavat 2 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18 19:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .
Parc Château Chavat 2 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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L’événement Les Mardis de Cap 33 Escrime artistique Podensac a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud
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