Les Mardis de Cap 33 Escrime artistique Parc Château Chavat Podensac

Podensac

Les Mardis de Cap 33 Escrime artistique

Parc Château Chavat 2 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball .

Parc Château Chavat 2 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Mardis de Cap 33 Escrime artistique

L’événement Les Mardis de Cap 33 Escrime artistique Podensac a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud