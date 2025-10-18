Les Mardis de Cap 33 Danse Country Parc Chavat Podensac mardi 4 août 2026.

Podensac

Les Mardis de Cap 33 Danse Country

Parc Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:15:00

fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .

Parc Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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L’événement Les Mardis de Cap 33 Danse Country Podensac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud