Les Jeudis de Cap 33 Tournoi E-Sport Médiathèque Podensac jeudi 23 juillet 2026.

Podensac

Les Jeudis de Cap 33 Tournoi E-Sport

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Leclerc Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 17:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball.

Sur réservation, à partir de 8 ans. .

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Leclerc Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 01 58

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English : Les Jeudis de Cap 33 Tournoi E-Sport

L’événement Les Jeudis de Cap 33 Tournoi E-Sport Podensac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud