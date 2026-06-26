Les Jeudis de Cap 33 MAO Musique Assistée par Ordinateur Médiathèque Podensac jeudi 23 juillet 2026.

Podensac

Les Jeudis de Cap 33 MAO Musique Assistée par Ordinateur

Médiathèque 12 Rue Mal Leclerc Hauteclocque Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

Sur réservation. .

Médiathèque 12 Rue Mal Leclerc Hauteclocque Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 08 51 00

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English : Les Jeudis de Cap 33 MAO Musique Assistée par Ordinateur

L’événement Les Jeudis de Cap 33 MAO Musique Assistée par Ordinateur Podensac a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud