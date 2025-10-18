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Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion Parc Château Chavat Podensac

Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion Parc Château Chavat Podensac

Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion Parc Château Chavat Podensac mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Parc Château Chavat
Adresse
2 Rue Pierre Vincent
Ville
33720 Podensac
Département
Gironde
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Podensac

Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion

Parc Château Chavat 2 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.
Sur réservation.   .

Parc Château Chavat 2 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 59 26 17 

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L’événement Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion Podensac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud

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