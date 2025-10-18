Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion Parc Château Chavat Podensac
Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion Parc Château Chavat Podensac mardi 21 juillet 2026.
Podensac
Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion
Parc Château Chavat 2 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball
En famille ou individuellement à partir de 15 ans.
Sur réservation. .
Parc Château Chavat 2 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 59 26 17
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L’événement Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion Podensac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud
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