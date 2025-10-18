Festival Musique en Graves Maison des Vins de Graves Podensac
Festival Musique en Graves Maison des Vins de Graves Podensac mercredi 22 juillet 2026.
Podensac
Festival Musique en Graves
Maison des Vins de Graves 61 Cours du Maréchal Foch Podensac Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Beethoven au Connemara
Quand le génie du maître de Bonn dialogue avec l’âme celtique. De la Grande Sonate de Kozeluch aux mélodies irlandaises revisitées par Beethoven, jusqu’au monumental Trio à l’Archiduc, ce concert nous emmène voyager entre les brumes verdoyantes de l’Irlande et les sommets de la musique classique. Une soirée où l’émotion brute rencontre la beauté intemporelle.
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Leopold Kozeluch — Grande Sonate sur des airs écossais, op. 47 n° 3
Ludwig van Beethoven — Chansons irlandaises, sélections (arrangement pour trio)
Ludwig van Beethoven — Trio à l’Archiduc
Traditionnel irlandais — Humours of Castlefin Glen of
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A l’ issue du concert une dégustation de vins dans une atmosphère conviviale vous est offerte par les Châteaux des Graves et Sauternes (Conseil des Vins de Graves et Sauternes). Appréciez la délicatesse et le fruité de ces vins. .
Maison des Vins de Graves 61 Cours du Maréchal Foch Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 70 15 contact@musique-en-graves.com
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English : Festival Musique en Graves
L’événement Festival Musique en Graves Podensac a été mis à jour le 2026-05-15 par La Gironde du Sud
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