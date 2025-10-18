Nuits atypiques à Podensac Parc Chavat Podensac
Nuits atypiques à Podensac Parc Chavat Podensac dimanche 7 juin 2026.
Podensac
Nuits atypiques à Podensac
Parc Chavat 2 rue du port Podensac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
16h Conférence-rituel avec Trayenko Gñen Lif Paillalef Painemal [Chili]
17h Inauguration officielle des 35èmes Nuits Atypiques
17h30 Concert Le Bal Chaloupé [Bal populaire fréquence tropicale France]
Mais aussi à 15h spectacle “La Hauteur de l’Eau” de La Cie Chevale proposé par la Ville de Podensac, espace enfants avec jeux, buvette et grignotage pour l’apéro…
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, en co-organisation et avec le soutien de la Ville de Podensac. Avec le soutien de la CdC Convergence Garonne. En co-réalisation avec l’Oara. Avec le concours technique de la CLAS. .
Parc Chavat 2 rue du port Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 36 49 07
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English : Nuits atypiques à Podensac
L’événement Nuits atypiques à Podensac Podensac a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud
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