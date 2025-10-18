Nuits atypiques à Podensac Parc Chavat Podensac

Podensac

Nuits atypiques à Podensac

Parc Chavat 2 rue du port Podensac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

16h Conférence-rituel avec Trayenko Gñen Lif Paillalef Painemal [Chili]

17h Inauguration officielle des 35èmes Nuits Atypiques

17h30 Concert Le Bal Chaloupé [Bal populaire fréquence tropicale France]

Mais aussi à 15h spectacle “La Hauteur de l’Eau” de La Cie Chevale proposé par la Ville de Podensac, espace enfants avec jeux, buvette et grignotage pour l’apéro…

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, en co-organisation et avec le soutien de la Ville de Podensac. Avec le soutien de la CdC Convergence Garonne. En co-réalisation avec l’Oara. Avec le concours technique de la CLAS. .

Parc Chavat 2 rue du port Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 36 49 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuits atypiques à Podensac

L’événement Nuits atypiques à Podensac Podensac a été mis à jour le 2026-05-20 par La Gironde du Sud