Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte Podensac
Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte Podensac mardi 21 juillet 2026.
Podensac
Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte
Parc Château Chavat Podensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball
Sur réservation. .
Parc Château Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 03 18 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte
L’événement Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte Podensac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Podensac (Gironde)
- Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac 7 juillet 2026
- Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement: Yengar Yoga Podensac 7 juillet 2026
- Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Yoga doux & méditation adulte Parc du Château Chavat Podensac 7 juillet 2026
- Les Mardis de Cap 33 Atelier magie & illusion Parc Château Chavat Podensac 21 juillet 2026
- Festival Musique en Graves Maison des Vins de Graves Podensac 22 juillet 2026