Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte Podensac mardi 21 juillet 2026.

Podensac

Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte

Parc Château Chavat Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

Sur réservation. .

Parc Château Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 03 18 03

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English : Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte

L’événement Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Sophrologie adulte Podensac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud