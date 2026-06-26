Le Grand Cabaret du Jour de l’An Gare du Midi Biarritz vendredi 1 janvier 2027.

Biarritz

Le Grand Cabaret du Jour de l’An

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-01 17:00:00

fin : 2027-01-01

Date(s) :

2027-01-01

Nous sommes à Hollywood en 1929. Le jeune réalisateur passionné Valentin vient de décrocher le ticket de sa vie son scénario est retenu pour devenir le tout premier film musical de l’histoire entièrement en Technicolor ! Accompagné de son fidèle assistant Léo et de la talentueuse chorégraphe Ivy, il se lance dans l’aventure avec toute sa troupe. Mais le rêve hollywoodien réserve des surprises rien ne va se passer comme prévu et la troupe va devoir tout donner pour décrocher les étoiles… Danseuses, danseurs, chanteuses, chanteurs, acrobates… nous entraînent pendant plus d’une heure et demi dans un show endiablé où les chorégraphies s’enchaînent et où les numéros acrobatiques succèdent aux performances vocales les plus époustouflantes.

Pour débuter l’année 2027 dans un tourbillon de strass, de paillettes, d’humour et de glamour ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Le Grand Cabaret du Jour de l’An

L’événement Le Grand Cabaret du Jour de l’An Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz