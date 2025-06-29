LE GRAND CACTUS – ZENITH DE LILLE Lille

LE GRAND CACTUS Début : 2026-06-11 à 20:00. Tarif : – euros.

CHINBLU SPRL ET LA RTBF PRÉSENTENT : LE GRAND CACTUS’Tous les membres de la troupe ‘’Le Grand Cactus’’ remontent sur scène pour un nouveau show inédit mêlant sketchs, performances, et humour jubilatoire, dans la lignée des émissions qui ont fait la renommée de ce programme télévisé emblématique de la RTBF’’, avec Kody, Tamara Payne, Damien Gillard, Giroud et Stotz, Fabian Le Castel, James Deano, Martin Charlier, Isabelle Hauben, et Jérôme de Warzée

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59