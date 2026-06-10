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Le Grand Ciné Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Le Grand Ciné Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne jeudi 6 août 2026.

Adresse : Place Jury

Ville : 71430 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Le Grand Ciné

Place Jury Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Rasta Rockett
De Jon Turteltaub (1994)

L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou obtenir une médaille d’or
dans une discipline olympique qui leur est totalement inconnue et impossible à pratiquer chez eux le bobsleigh !

Animation dès 19h30
Animation musicale
avec GIS
Snack et buvette par le Comité des fêtes   .

Place Jury Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61  contact@legrandcharolais.fr

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English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III