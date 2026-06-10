Le Grand Ciné Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
Le Grand Ciné Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne jeudi 6 août 2026.
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
Le Grand Ciné
Place Jury Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Rasta Rockett
De Jon Turteltaub (1994)
L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou obtenir une médaille d’or
dans une discipline olympique qui leur est totalement inconnue et impossible à pratiquer chez eux le bobsleigh !
Animation dès 19h30
Animation musicale
avec GIS
Snack et buvette par le Comité des fêtes .
Place Jury Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
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English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III