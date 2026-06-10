Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne

Le Grand Ciné

Place Jury Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Rasta Rockett

De Jon Turteltaub (1994)

L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou obtenir une médaille d’or

dans une discipline olympique qui leur est totalement inconnue et impossible à pratiquer chez eux le bobsleigh !

Animation dès 19h30

Animation musicale

avec GIS

Snack et buvette par le Comité des fêtes .

Place Jury Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III