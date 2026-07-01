Stage de Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
Informations pratiques
Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne
Stage de Yoga
189 route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Goûter la douceur et la profondeur du Yoga intégral. Séances intuitives alliant méditation et mouvement. Chaque séance est unique et s’ajuste aux personnes et à l’instant. Un temps pour déposer les tensions et revenir à Soi. Un temps pour expérimenter Être plutôt que faire. Accueillir ce qui se joue en nous. Soutenus par différentes pratiques: postures, écoute intérieure, enchaînements de mudras, danses sacrées, chants de mantras, méditation, temps d’échanges… Une invitation à cultiver notre souplesse intérieure depuis l’acceptation du corps tel qu’il est. Tous sont bienvenus. .
189 route de Velle Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 56 17 41 n.curt@laposte.net
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English : Stage de Yoga
L’événement Stage de Yoga Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne a été mis à jour le 2026-07-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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