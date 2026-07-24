Le Grand Clavicorde Noir La Tanière Flagy
samedi 22 août 2026 · La Tanière · Flagy
Informations pratiques
Flagy
Le Grand Clavicorde Noir
La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Marcia Hadjimarkos donne le concert inaugural d’un clavicorde unique en France, la copie d’un grand instrument suédois datant de 1806. Musique de C.P.E. Bach, Beethoven….interprétée sur l’instrument à clavier le plus expressif et le plus doux. .
La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr
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English : Le Grand Clavicorde Noir
L’événement Le Grand Clavicorde Noir Flagy a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II