UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Flagy

Le Grand Clavicorde Noir La Tanière Flagy

samedi 22 août 2026 · La Tanière · Flagy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Tanière
Adresse
3 route du Loup, hameau de Villard
Ville
71250 Flagy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Flagy

Le Grand Clavicorde Noir

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Marcia Hadjimarkos donne le concert inaugural d’un clavicorde unique en France, la copie d’un grand instrument suédois datant de 1806. Musique de C.P.E. Bach, Beethoven….interprétée sur l’instrument à clavier le plus expressif et le plus doux.   .

La Tanière 3 route du Loup, hameau de Villard Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46  tendancesclaviers@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Grand Clavicorde Noir

L’événement Le Grand Clavicorde Noir Flagy a été mis à jour le 2026-07-24 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

À voir aussi à Flagy (Saône-et-Loire)