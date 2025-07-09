Le Grand Concert L’OSUL fête ses 30 ans Espace Chaudeau Ludres

Ludres

Le Grand Concert L’OSUL fête ses 30 ans

Espace Chaudeau 70 Avenue Charles Choné Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Créé en 1996, l’Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine (OSUL) célébrera ses 30 ans lors d’un concert exceptionnel. Composé d’un centaine de musiciens aux horizons universitaires et culturels variés, l’orchestre fait vivre depuis trois décennies un projet musical ouvert et dynamique qui le conduit à se produire régulièrement dans toute la Lorraine. Pour cet anniversaire, l’OSUL réunira sur scène non seulement ses musiciens actuels, mais aussi de nombreux anciens membres revenus spécialement des quatre coins du globe pour participer à cet événement. Embarquez pour un voyage musical éclectique, mêlant répertoire classique tels que Rossini, Saint-Saëns, Dvorak ou encore Tchaïkovski, et musiques plus contemporaines, avec notamment des œuvres et arrangements inspirés du Roi Lion, Two Steps from Hell et Il était une fois dans l’Ouest. Avec presque 200 musiciens réunis sur scène et 15 chefs se succédant à la baguette, ce concert anniversaire s’annonce comme un moment fort, célébrant trente années de passion musicale, de rencontres et de partage.

Vous pourrez également découvrir une exposition retraçant l’histoire de l’orchestre pour raviver des souvenirs ou donner des envies.

Durée du concert environ 2h30 avec entracte.

Tarif réduit pour les étudiants et anciens membres de l’OSUL. Gratuité pour les moins de 12 ans.

Des navettes seront disponibles à la fin du concert à destination de Nancy (sur réservation via la billetterie).Tout public

13 .

Espace Chaudeau 70 Avenue Charles Choné Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 51 63 01 86

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English :

Created in 1996, the Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine (OSUL) will be celebrating its 30th anniversary with an exceptional concert. Comprising some one hundred musicians from a wide range of academic and cultural backgrounds, the orchestra has been pursuing an open, dynamic musical project for three decades, performing regularly throughout Lorraine. For this anniversary, the OSUL will bring together on stage not only its current musicians, but also many former members who have returned specially from the four corners of the globe to take part in this event. Embark on an eclectic musical journey, mixing classical repertoire such as Rossini, Saint-Saëns, Dvorak and Tchaikovsky, with more contemporary music, including works and arrangements inspired by The Lion King, Two Steps from Hell and Once Upon a Time in the West. With almost 200 musicians on stage and 15 conductors taking turns at the baton, this anniversary concert promises to be a highlight, celebrating thirty years of musical passion, encounters and sharing.

There will also be an exhibition retracing the orchestra?s history, to revive memories and whet the appetite.

Concert duration: approx. 2h30 with intermission.

Reduced price for students and former OSUL members. Free for children under 12.

Shuttle buses to Nancy will be available at the end of the concert (reservation required at the box office).

L’événement Le Grand Concert L’OSUL fête ses 30 ans Ludres a été mis à jour le 2026-04-16 par DESTINATION NANCY