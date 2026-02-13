Le grand conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence
Le grand conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence samedi 28 mars 2026.
Le grand conte-mi Samedi 28 mars, 10h00 Médiathèque Castagnéra Gironde
Sur réservation (réservé aux adhérents)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T10:45:00+01:00
Fin : 2026-03-28T10:00:00+01:00 – 2026-03-28T10:45:00+01:00
Du rire aux larmes et de la peur à la joie, toutes les émotions sont au rendez vous! Un moment supensdu à partagez avec vos enfants.
Chaque enfant peut s’inscrire une fois par trimestre.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Les bibliothécaires vous attendent un samedi par mois pour écouter leurs plus belles histoires.