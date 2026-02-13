Le grand conte-mi, Médiathèque Castagnéra, Talence

Le grand conte-mi Samedi 20 juin, 10h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur réservation (réservé aux adhérents)

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T10:45:00+02:00

Du rire aux larmes et de la peur à la joie, toutes les émotions sont au rendez vous! Un moment supensdu à partagez avec vos enfants.

Chaque enfant peut s’inscrire une fois par trimestre.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Les bibliothécaires vous attendent un samedi par mois pour écouter leurs plus belles histoires.