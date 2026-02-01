Le Grand Dauphin (1661-1711) fils de roi, père de roi et jamais roi Place d’Armes Versailles

Le Grand Dauphin (1661-1711) fils de roi, père de roi et jamais roi

Place d’Armes Château de Versailles Versailles Yvelines

Cette exposition mettra en lumière un personnage méconnu de l’Histoire de France faute de n’avoir pas régné Louis, fils de Louis XIV, né en 1661 et appelé Monseigneur de son vivant, puis le Grand Dauphin à sa mort en 1711.

Place d’Armes Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 00

English : Le Grand Dauphin (1661-1711) fils de roi, père de roi et jamais roi

This exhibition will shed light on a little-known figure in French history because he did not reign: Louis, son of Louis XIV, born in 1661 and called Monseigneur during his lifetime, then Grand Dauphin at his death in 1711.

