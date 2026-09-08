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Le Grand Déballage des commerçants 2026, Nantes (Centre ville), Nantes

vendredi 11 septembre 2026 · Nantes (Centre ville) · Nantes

Le Grand Déballage des commerçants 2026, Nantes (Centre ville), Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Nantes (Centre ville)
Adresse
Centre Ville, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Le Grand Déballage des commerçants 2026 11 et 12 septembre Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Mode, accessoires, chaussures, déco, mobilier, jeux, lunettes, cosmétiques, gourmandises locales… il y en aura pour tous les styles et toutes les envies.
Des remises irrésistibles sur une large sélection de produits : l’occasion parfaite pour se faire plaisir et préparer la rentrée sans se ruiner.
Alors, qui est prêt à dénicher les meilleures trouvailles ?
Rendez-vous dans le centre-ville les 11 et 12 septembre de 10h à 19h

Nantes (Centre ville) Centre Ville, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://pleincentre.net/evenements/67699/ »}]
Préparez-vous pour 2 jours de bonnes affaires exceptionnelles !

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