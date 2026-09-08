Le Grand Déballage des commerçants 2026, Nantes (Centre ville), Nantes

Informations pratiques

Le Grand Déballage des commerçants 2026 11 et 12 septembre Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Mode, accessoires, chaussures, déco, mobilier, jeux, lunettes, cosmétiques, gourmandises locales… il y en aura pour tous les styles et toutes les envies.

Des remises irrésistibles sur une large sélection de produits : l’occasion parfaite pour se faire plaisir et préparer la rentrée sans se ruiner.

Alors, qui est prêt à dénicher les meilleures trouvailles ?

Rendez-vous dans le centre-ville les 11 et 12 septembre de 10h à 19h

Nantes (Centre ville) Centre Ville, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://pleincentre.net/evenements/67699/ »}]

Préparez-vous pour 2 jours de bonnes affaires exceptionnelles !