Le Grand Déballage des commerçants 2026, Nantes (Centre ville), Nantes
vendredi 11 septembre 2026 · Nantes (Centre ville) · Nantes
Informations pratiques
Le Grand Déballage des commerçants 2026 11 et 12 septembre Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00
Mode, accessoires, chaussures, déco, mobilier, jeux, lunettes, cosmétiques, gourmandises locales… il y en aura pour tous les styles et toutes les envies.
Des remises irrésistibles sur une large sélection de produits : l’occasion parfaite pour se faire plaisir et préparer la rentrée sans se ruiner.
Alors, qui est prêt à dénicher les meilleures trouvailles ?
Rendez-vous dans le centre-ville les 11 et 12 septembre de 10h à 19h
Nantes (Centre ville) Centre Ville, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://pleincentre.net/evenements/67699/ »}]
Préparez-vous pour 2 jours de bonnes affaires exceptionnelles !
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