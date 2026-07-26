Le Grand Défi Solidaire est de retour au parc de Sceaux !
dimanche 18 octobre 2026
Informations pratiques
Après une édition 2025 qui a
rassemblé plus de 2 200 participants et permis de collecter plus de 60000 €,
le Grand Défi Solidaire revient le dimanche 18 octobre 2026 au Parc
de Sceaux (Hauts-de-Seine), sur la Plaine des 4 Statues.
Organisé par France Sclérose en Plaques, cet événement sportif et solidaire
propose plusieurs formats accessibles à tous :
• Course de 10 km et 5 km chronométrée
• Marche solidaire de 5 km et 2,5 km
• Course enfants 1 km
• Un village d’animations, des échauffements collectifs, des espaces de sensibilisation et de nombreux temps de convivialité
Cette année, deux grandes nouveautés viennent enrichir l’événement :
• Le Challenge Connecté du 5 au 25 octobre, pour participer partout en
France, même à distance.
• La collecte en ligne, permettant à chaque participant de créer sa
propre page et de mobiliser son entourage au profit de la lutte contre la
sclérose en plaques.
Les 3 000 premiers inscrits recevront également le t-shirt officiel de
l’édition 2026.
Que vous soyez coureur, marcheur, bénévole ou simplement solidaire de la cause,
rejoignez-nous pour faire de cette nouvelle édition un grand moment de
mobilisation collective.
Chaque inscription contribue directement au financement des missions de France Sclérose en Plaques : soutenir des projets de recherche innovants, accompagner les personnes concernées et sensibiliser le grand public.
Inscrivez-vous dès maintenant :
https://grand-defi.france-sclerose-en-plaques.org/
Contact organisation : solidairesenpeloton@francesep.org
Chaque jour en France, des centaines de personnes vivent avec une sclérose en plaques, première cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes. Pour faire avancer la recherche et sensibiliser le grand public à cette maladie encore incurable, France Sclérose en Plaques organise le dimanche 18 octobre 2026 une nouvelle édition du Grand Défi Solidaire, son grand rendez-vous sportif et solidaire.
Le dimanche 18 octobre 2026
de 08h00 à 14h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-18T11:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-18T08:00:00+02:00_2026-10-18T14:00:00+02:00
https://grand-defi.france-sclerose-en-plaques.org/ solidairesenpeloton@francesep.org https://www.facebook.com/FranceScleroseEnPlaques/ https://www.facebook.com/FranceScleroseEnPlaques/ Parc Départemental de Sceaux (92) Parc Départemental de Sceaux (92)