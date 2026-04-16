Valras-Plage

LE GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ

4 Place Alfred Panis Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Initialement prévu le dimanche 12 avril, l’événement Grand Défi Vivez Bougez , est reporté au dimanche 19 avril, en raison des fortes rafales de vent !

Découvrez le Grand Défi Vivez Bougez à Valras-Plage un événement sportif pour toute la famille !

Initialement prévu le dimanche 12 avril, l’événement Grand Défi Vivez Bougez , est reporté au dimanche 19 avril, en raison des fortes rafales de vent !

Le Service des sports de la Ville vous invite à un après-midi sportif et ludique ! Au programme un circuit sportif de 800m sportif à réaliser une à plusieurs fois, selon les désirs de chacun; jeux d’adresse; défis sportifs et quiz autour de la diététique et du sport. Accessible dès 6 ans, cette manifestation sportive à un seul objectif vous faire bouger en famille ! .

4 Place Alfred Panis Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

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English : LE GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ

Initially scheduled for Sunday April 12, the Grand Défi Vivez Bougez event has been postponed to Sunday April 19, due to strong gusts of wind!

Discover the Grand Défi Vivez Bougez at Valras-Plage: a sporting event for the whole family!

L’événement LE GRAND DÉFI VIVEZ BOUGEZ Valras-Plage a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 ADT34