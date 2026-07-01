Informations pratiques

« Fashionweek, version lucide »

Transformer le défilé de mode en expérience collective et critique : telle est la proposition d’Édith Amsellem. Dans la majestueuse Halle du Carreau du Temple, des jeunes femmes prennent place sur le podium pour interroger, à vue, les injonctions qui façonnent les corps. Ici, le vêtement devient langage. Il expose, déborde, résiste. Le public suit un parcours sensible, depuis l’exposition spectaculaire – sur le catwalk – jusqu’à l’espace plus intime des confidences – côté backstages. Les figures imposées se fissurent, laissant émerger des récits singuliers, drôles, graves, vivants. Spectacle participatif et rituel d’émancipation, Le Grand Défilé déplace le regard et rend au féminin une puissance joyeuse et indocile.

En partenariat avec Le Carreau du Temple

Une mise en scène d’Édith Amsellem dans le cadre du Festival Paris l’été

Du mercredi 22 juillet 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif unique 15€

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-23T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T19:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-23T19:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/le-grand-defile



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