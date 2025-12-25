Le Grand Rendez-vous, Bibliothèque Assia Djebar Paris

Retrouvez-nous dans une ambiance cosy, du 9 octobre au 14 mai de 17h30 à 19h

Un jeudi par mois, à 17h30, venez discuter de vos romans, films ou séries préférés autour d’un café ou d’un thé !

Le jeudi 14 mai 2026

de 17h30 à 19h00

Le jeudi 09 avril 2026

de 17h30 à 19h00

Le jeudi 19 mars 2026

de 17h30 à 19h00

Le jeudi 19 février 2026

de 17h30 à 19h00

Le jeudi 22 janvier 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis



