Le grand show des années 80 Salle de spectacles de l’Arsenal à la Citadelle Le Château-d’Oléron
vendredi 9 octobre 2026 · Salle de spectacles de l'Arsenal à la Citadelle · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Le grand show des années 80
Salle de spectacles de l’Arsenal à la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Ce soir je sors mes parents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Spectacle d’ouverture de la Saison Culturelle 2026-2027 (VISA CULTUREL). Un retour dans ces années mythiques qui ont fait chanter et danser des milliers de personnes dans le monde, remis au goût du jour par la Compagnie ECMA.
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Salle de spectacles de l’Arsenal à la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
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English : The Big Show of the ’80s
Opening performance of the 2026–2027 Cultural Season (VISA CULTUREL). A trip back to those legendary years that had thousands of people around the world singing and dancing, brought up to date by the ECMA Company.
L’événement Le grand show des années 80 Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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