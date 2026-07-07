Le grand show des années 80 Salle de spectacles de l’Arsenal à la Citadelle Le Château-d’Oléron

vendredi 9 octobre 2026 · Salle de spectacles de l'Arsenal à la Citadelle · Le Château-d'Oléron

Informations pratiques

Le Château-d’Oléron

Le grand show des années 80

Salle de spectacles de l’Arsenal à la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Ce soir je sors mes parents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Spectacle d’ouverture de la Saison Culturelle 2026-2027 (VISA CULTUREL). Un retour dans ces années mythiques qui ont fait chanter et danser des milliers de personnes dans le monde, remis au goût du jour par la Compagnie ECMA.

.

Salle de spectacles de l’Arsenal à la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Big Show of the ’80s

Opening performance of the 2026–2027 Cultural Season (VISA CULTUREL). A trip back to those legendary years that had thousands of people around the world singing and dancing, brought up to date by the ECMA Company.

L’événement Le grand show des années 80 Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes