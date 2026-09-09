Le grand soir Troyes
mardi 6 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Le grand soir
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 21:00:00
fin : 2027-05-27
Date(s) :
2026-10-06 2027-03-11 2027-05-26
Quatre amis au chômage décident de monter un spectacle de strip-tease masculin.
Mais comment passer du Pôle Emploi au Pole Dance quand on a des poils, du bide et qu’on n’est pas très futés ?
Seule solution, il faudra tout déballer.
Venez découvrir Le Grand Soir , une comédie sexy et déjantée.
Déconseillée 12 ans
Distribution en cours
Avec Benoit Teytaut, Julien Boissier Descombes, Alexandre Tessier et Philippe Caulier
Auteur Guilhem Connac et Benoit Labannière .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le grand soir Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026
- L’impression 3D, ça vous dit ? Troyes 9 septembre 2026
- Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes 9 septembre 2026
- Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10 septembre 2026