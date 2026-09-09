Informations pratiques

Troyes

Le grand soir

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 21:00:00

fin : 2027-05-27

Date(s) :

2026-10-06 2027-03-11 2027-05-26

Quatre amis au chômage décident de monter un spectacle de strip-tease masculin.

Mais comment passer du Pôle Emploi au Pole Dance quand on a des poils, du bide et qu’on n’est pas très futés ?

Seule solution, il faudra tout déballer.

Venez découvrir Le Grand Soir , une comédie sexy et déjantée.



Déconseillée 12 ans

Distribution en cours



Avec Benoit Teytaut, Julien Boissier Descombes, Alexandre Tessier et Philippe Caulier

Auteur Guilhem Connac et Benoit Labannière .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Le grand soir Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne