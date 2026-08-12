Informations pratiques

LE GRAND SOUFFLET, LES PIEDS DANS L’EAU Prairies St-Martin, quai St-Martin Rennes Dimanche 11 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sauf concert de Parveen & Ilyas Khan

Pour clôre son édition 2026 en beauté, Le Grand Soufflet s’associe à la Capitainerie des P’tits Bateaux et largue les amarres pour vous inviter à une journée suspendue au bord de l’eau. Entre terre e…

**Pour clôre son édition 2026 en beauté, Le Grand Soufflet s’associe à la Capitainerie des P’tits Bateaux et largue les amarres pour vous inviter à une journée suspendue au bord de l’eau. Entre terre et canaux, entre jeux d’hier et musiques d’aujourd’hui, un final en mode guinguette pensé pour les petits et les grands !**

Au programme ce dimanche :

**Le Grand Palet & jeux traditionnels** Sortez vos meilleurs lancers ! Venez vous affronter autour du mythique palet breton ou profiter de l’espace de jeux traditionnels proposé par La Granjagou, Maison du Patrimoine Oral en Haute Bretagne.

**Concert sur l’eau de Parveen & Ilyas Khan** Forts de leur double culture, française et indienne, Parveen et Ilyas Khan nous transportent dans un univers de sons variés et modernes avec le Rajasthan en toile de fond. Une expérience poétique et magique inspirée par le chant et les percussions indiennes. Laissez-vous envoûter par le charme et les rythmes virtuoses de ce duo s’élevant depuis le canal. La proposition comprend l’aller-retour en bateau pour assister à l’une de ces deux sessions uniques.

**Concerts sur scène de Dawndogz + Maqx** La terre ferme va trembler ! Avec Dawndogz, Yoann Minkoff s’entoure de complices de longue date : la violoncelliste et chanteuse Bahia El Bacha, le beatboxer Kris Nolly et l’harmoniciste Christian Tezenas. Ensemble, ils façonnent une musique organique, où le blues dialogue avec des traditions populaires revisitées. Puis, un set survolté de Maqx et sa techno-trad d’Occitanie vous fera danser sur les quais jusqu’au coucher du soleil.

**Le blind test des vinyl lovers** Avis aux mélomanes ! Venez tester votre culture musicale lors d’un blind test 100% vinyles.

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**_Les P’tits Bateaux, 48 canal Saint-Martin :_**

_Concert de Parveen & Ilyas Khan sur l’eau • 13h30 et 15h30 (chaque concert dure 40 min) • 12€ Tarif unique, 6€ Tarif Sortir ! • Billetterie sur [legrandsoufflet.fr](https://www.legrandsoufflet.fr/artiste/parveen-ilyas-khan/)_

**_La Capitainerie, 48 canal Saint-Martin,_ _de 10h à 20h30 :_**

_Tournoi de palet • Inscription à partir de septembre auprès du Grand Soufflet_

_Dawndogz : 15h • Gratuit_

_Blind Test : 17h30 • Gratuit_

_Maqx : 18h45 • Gratuit_

_Buvette et restauration sur place_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-11T20:30:00.000+02:00

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https://www.legrandsoufflet.fr/

Prairies St-Martin, quai St-Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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